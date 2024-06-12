Журналист Боуз: крах Украины по сценарию Афганистана произойдет быстро

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х поделился видением развития украинского конфликта. По его мнению, крах Киева по афганскому сценарию произойдет быстро.

«Украина закончит так же, как Афганистан. Когда наступит крах, то он случится моментально», — предрек журналист.

Тому, что останется от республики, придется на протяжении многих десятилетий выплачивать долг Западу за поставленное оружие и финансовую помощь, убежден Боуз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Киев будет вести военные действия до тех пор, пока не урегулирует кризис на своих условиях.