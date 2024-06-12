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11:45, 12 июня 2024Интернет и СМИ

В Ирландии предрекли Украине крах по афганскому сценарию

Журналист Боуз: крах Украины по сценарию Афганистана произойдет быстро

Фото: Branislav Racko / Globallookpress.com

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х поделился видением развития украинского конфликта. По его мнению, крах Киева по афганскому сценарию произойдет быстро.

«Украина закончит так же, как Афганистан. Когда наступит крах, то он случится моментально», — предрек журналист.

Тому, что останется от республики, придется на протяжении многих десятилетий выплачивать долг Западу за поставленное оружие и финансовую помощь, убежден Боуз.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о конфликте с Россией. Он подчеркнул, что Киев будет вести военные действия до тех пор, пока не урегулирует кризис на своих условиях.

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      Варвара Кошечкина
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