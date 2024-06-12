В МИД отреагировали на задержание россиянки в Дании

Захарова: Дания не предъявила доказательств о причастности россиянки к шпионажу

Дания, где по подозрению в шпионаже задержали гражданку России, не предоставила никаких доказательств причастности задержанной к работе на спецслужбы. Об этом, реагируя на ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова опубликованы на сайте ведомства.

«Похоже, что претендующая на статус правового государства Дания под предлогом якобы шпионской деятельности в попытках дискредитировать организации соотечественников и заставить их лидеров и участников отказаться от поддержки России фактически занялась "чисткой" собственного населения», — сказала Захарова.

По ее словам, под угрозой в Дании может оказаться любой гражданин России, который проживает там на законных основаниях. МИД, как заверила Захарова, продолжит защищать права выходцев из России за рубежом. Посольство России в Дании уже потребовало от Копенгагена немедленного освобождения соотечественницы и готово оказать ей всю необходимую консульскую помощь.

О задержании россиянки по подозрению в связях с российской разведкой заявили в датской службе безопасности 11 июня. По данным ведомства, она была задержана в связи с «денежными потоками из российских госфондов». Там добавили, что дело связано с российским Фондом поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом («Правфонд»).