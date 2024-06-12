В МИД России опровергли сообщения о возобновлении дипотношений с Грузией

МИД РФ: сообщения о готовящемся возобновлении дипотношений с Грузией — фейк

Сообщения о готовящемся возобновлении дипломатических отношений с Грузией — фейк. Об этом заявили в МИД России, сообщает ТАСС.

«Не видим смысла комментировать разного рода утки, тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией спустя 16 лет. Источники телеканала Mtavari подтвердили, что правительства двух стран активно работают над этим вопросом, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.

