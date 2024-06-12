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12:15, 12 июня 2024Бывший СССР

В МИД России опровергли сообщения о возобновлении дипотношений с Грузией

МИД РФ: сообщения о готовящемся возобновлении дипотношений с Грузией — фейк

Фото: Cao Yang / Globallookpress.com

Сообщения о готовящемся возобновлении дипломатических отношений с Грузией — фейк. Об этом заявили в МИД России, сообщает ТАСС.

«Не видим смысла комментировать разного рода утки, тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией спустя 16 лет. Источники телеканала Mtavari подтвердили, что правительства двух стран активно работают над этим вопросом, уже начался отбор сотрудников для посольства Грузии в Москве.

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      Семен Александров
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