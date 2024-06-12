В Пензе разработают системы сброса гранат для дронов

Филиал ВАМТО начал разработку систем сброса боеприпасов для дронов

Разработку и производство систем сброса боеприпасов для FPV-дронов и квадрокоптеров начали в Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО). Об этом в пресс-службе Центрального военного округа сообщили ТАСС.

«Разработка систем ведется на основе обратной связи с военнослужащими, применяющими БПЛА в зоне специальной военной операции. В учебных классах производятся установки для сброса снаряда ПГ-7В, боеприпасов ВОГ-17 и ручных гранат. Также курсанты и преподаватели филиала ВАМТО разрабатывают установки для противодействия дронам, которые могут поражать БПЛА одиночным выстрелом, дробью и сетью», — говорится в сообщении.

Разработчики выполняют 3D-моделирование, 3D-печать, пайку системных плат, сборку систем и осуществляют контроль качества. Собранные опытные экземпляры испытывают с применением боевых снарядов на полигоне филиала ВАМТО.

Ранее в июне на выставке HeliRussia 2024 в Москве представили беспилотник-бомбардировщик квадрокоптерного типа «Голубь», который может автоматически распознавать пехоту при помощи нейросети. Аппарат несет барабан на 12 осколочных гранат.

В августе 2023 года стало известно, что российские военные, выполняющие задачи в ходе специальной военной операции, начали получать доработанные на заводах боеприпасы для сброса с коммерческих коптеров.