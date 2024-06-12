Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
06:30, 12 июня 2024Наука и техника

В России разработали катер-камикадзе

В России разработали катер-камикадзе «Мурена-300с» с дальностью 250 километров

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Российские военные разработали катер-камикадзе «Мурена-300с», который сможет нести до 350 килограммов взрывчатки. Об этом офицер спецназа с позывным «Буран», который руководит проектом по разработке морского дрона, рассказал RTVI.

Он отметил, что дальность хода базовой версии безэкипажного катера (БЭК) составляет 250 километров, а установка дополнительных баков может увеличить этот параметр. Сейчас катер-камикадзе несет боевую часть весом 250 килограммов, но в будущем изделие могут вооружить зарядом мощностью 350 килограммов в тротиловом эквиваленте. БЭК получил спутниковые терминалы и инерциальную систему навигации.

«Буран» добавил, что проект получил одобрение бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Теперь разработчики надеются на поддержку возглавившего военное ведомство Александра Белоусова.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

В мае «Известия» писали, что сейчас Киев использует морские дроны второго поколения, к которому относят аппараты Magura, Sea Baby и «Мамай». Эти БЭК используют инерциальную навигацию и GPS для входа в заданный район, после чего оператор управляет катером при помощи оптико-электронного оборудования, совмещенного с терминалом связи Starlink.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии начали готовиться к возобновлению дипотношений с Россией. Посольства откроют после перерыва в 16 лет

      Украинский пленный рассказал о линии обороны ВСУ под Харьковом

      Гладков предупредил жителей Белгородской области о невиданной ранее опасности

      Зеленский оценил возможность компромиссов с Россией

      В России предрекли более частое проведения ядерных учений

      Американский стартап нашел способ сократить углеродный след мяса

      Опру Уинфри госпитализировали в США

      Матвиенко заявила о запросе в обществе на обновление элиты

      На Украине сообщили о взрыве в Одессе

      Матвиенко предрекла России стратегический прорыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше