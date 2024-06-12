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15:55, 12 июня 2024Бывший СССР

В Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры

Глава администрации Запорожья сообщил о повреждении критической инфраструктуры
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава украинской областной военной администрации Запорожья Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

По его словам, повреждение произошло в результате удара Вооруженных сил Российской Федерации. Федоров добавил, что пострадавших в результате удара нет.

Ранее в Киеве и 12 областях Украины объявляли воздушную тревогу. Ее включили в Киевской, а также Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.

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      Валентин Карант
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