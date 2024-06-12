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13:50, 12 июня 2024Наука и техника

ВМФ России получит еще несколько атомных подлодок

Гендиректор «Севмаша»: ВМФ России получит в 2024 году несколько атомных подлодок

Фото: РИА Новости

Военно-морской флот (ВМФ) России может рассчитывать на получение в ближайшем будущем нескольких атомных подводных лодок. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил в ходе церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий за 2023 год генеральный директор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

«[В 2024 году ВМФ получит] несколько атомных подводных лодок, которые усилят и ядерную составляющую нашей морской триады», — пообещал гендиректор «Севмаша».

Будниченко не конкретизировал, на каком этапе находится создание этих подлодок. Также он не уточнил, о каких моделях идет речь.

Ранее сообщалось, что в 2024 году ВМФ страны пополнится в общей сложности 50 новыми кораблями, включая лодки, малые ракетные и обеспечивающие суда. Об этом заявил заместитель главы Министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

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      Олег Давыдов
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