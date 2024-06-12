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11:52, 12 июня 2024Экономика

Выплату многодетным семьям на погашение ипотеки продлили до 2031 года

Путин продлил выплаты многодетным 450 тысяч на погашение ипотеки до 2031 года

Фото: Александр Река / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 2031 года программу выплат по 450 тысяч рублей многодетным семьям для погашении ипотеки. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как следует из опубликованного документа, мерой господдержки смогут воспользоваться семьи, где третий и последующий ребенок родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Срок, до которого нужно заключить кредитный договор, продлили до 1 июля 2031 года.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, продление программы на семь лет потребует дополнительных расходов федерального бюджета на 2024-2030 годы в общем объеме 647,59 миллиарда рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в 2023-м власти оформили около 190 тысяч таких выплат.

В феврале, в ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что в России продлят до конца десятилетия программы выплат на погашение ипотеки многодетным, а также семейной ипотеки, необходимой для подъема демографии в стране.

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