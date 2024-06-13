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15:35, 13 июня 2024Из жизни

104-летняя женщина отказалась уходить на пенсию и продолжила ловить омаров

В США 104-летняя женщина, занимающаяся ловлей омаров, отказалась уходить на пенсию
Virginia Oliver

Virginia Oliver. Фото: Robert F. Bukaty / AP

В США исполнилось 104 года женщине из штата Мэн, которая ловит омаров 96 лет подряд. Об этом сообщает People.

Вирджиния Оливер родилась в городке Рокленд в 1920 году. Она с восьми лет помогала отцу, который ловил сардин и омаров на продажу, а потом стала ловить омаров сама и занимается этим до сих пор. Даже после 104-летнего юбилея женщина продолжила не реже трех раз в неделю ходить в море для ловли омаров. Ей помогает 80-летний сын Макс — один из ее четырех детей. В море долгожительница управляет лодкой и ловит омаров вместе с отпрыском.

В четверг, 6 июня, Оливер отпраздновала очередной день рождения и в очередной раз отказалась уходить на пенсию. На вопрос, собирается ли она отправиться в море в новом сезоне, женщина ответила: «О, еще как! Я по-прежнему главная здесь».

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Оливер давно стала знаменитостью в штате и героиней деткой книги The Lobster Lady («Дама с омарами») писательницы Барбары Уолш. На вечеринке в честь 104-летия долгожительницы гостям подали шоколадный торт и мороженое.

В 2021 году Оливер, которой тогда был 101 год, раскрыла секрет долголетия. По мнению женщины, она прожила так долго благодаря своей независимости.

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      Никита Савин
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