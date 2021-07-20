Продолжающая ловить омаров 101-летняя женщина поделилась секретом долголетия

101-летняя жительница американского штата Мэн поделилась секретом долголетия. Об этом сообщает WCSH.

Вирджиния Оливер (Virginia Oliver) родилась в городке Рокленд в 1920 году. Она с восьми лет помогала своему отцу, который ловил сардины и омаров на продажу, потом стала ловить омаров сама. Женщина занималась этим всю жизнь и даже в 101 год продолжает не реже трех раз в неделю ходить в море для ловли омаров. Ей помогает 78-летний сын Макс — один из ее четырех детей.

Долгожительнице нравится независимость, которую дает ей работа в море. По ее мнению, именно благодаря своей независимости ей и удалось дожить до 100 лет. Ее сын связывает здоровье и долголетие матери с ее трудовой этикой.

Ранее сообщалось, что жительница Ирландии, отметившая 106-й день рождения, считает секретом своего долголетия спокойствие. Кроме того, долгожительница утверждает, что никогда не употребляла алкоголь, не курила и не летала на самолете.