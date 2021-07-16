100-летняя долгожительница раскрыла секрет своего долголетия

100-летняя жительница Тринидада и Тобаго раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает Trinidad and Tobago Newsday.

Бернис Агата Скит (Bernice Agatha Skeete) утверждает, что в молодости никогда не бегала по вечеринкам и старалась не уезжать надолго из родных мест. Ей никогда не нравился алкоголь, поэтому она почти не пила. А вот в еде долгожительница никогда себя не ограничивала. «Врачи мне не указ. Я всегда ем то, что захочу. Никогда не выбирала что-то особенное», — говорит она.

Скит родилась в бедной деревушке Зайон-Хилл и получила только начальное образование в местной англиканской школе. В юности она трудилась на плантации какао, где научилась ценить труд и деньги. «Если ты не работал, тебе не платили», — вспоминает женщина.

Теперь, по ее словам, нравы сильно изменились. Она считает, что раньше люди относились друг к другу с куда большим уважением, а теперь порой даже не обращают внимания на ближних.

Скит всегда посвящала жизнь семье и близким. Сейчас она живет со своей дочерью Глорией Эндрюс (Gloria Andrews). Всего у женщины родилось четверо детей, но до ее юбилея дожили только трое. Кроме того, у нее восемь внуков и четыре правнука. В связи с ограничениями, связанными с распространением COVID-19, вся семья не смогла приехать на праздник, но они записали для Скит поздравительные видео.

Ранее сообщалось, что жительница Ирландии, отметившая 106-й день рождения, считает секретом своего долголетия спокойствие. Кроме того, долгожительница утверждает, что никогда не употребляла алкоголь, не курила и не летала на самолете.