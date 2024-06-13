51-летняя София Вергара похвасталась фигурой в купальнике

51-летняя актриса Вергара похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

51-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя на диване с резной спинкой. При этом она примерила слитный черный купальник с вырезом на груди, скрепленным шнуровкой. Также звезда распустила гладко уложенные волосы, нанесла контрастный макияж, подчеркнув глаза и брови, и сделала белый маникюр и педикюр. В то же время она украсила запястья браслетами и надела кольца на пальцы рук.

Известно, что данный купальник относится к ее собственной линии пляжной одежды Sofia Vergara Swim, созданной в коллаборации с крупнейшим американским ретейлером Walmart.

Ранее в июне София Вергара также рассказала о недостатке своего тела, который смущал ее на съемках телесериала «Грисельда».