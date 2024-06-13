Арест главы управления департамента Минобороны России признали законным

Суд оставил под арестом главу управления департамента МО РФ по гособоронзаказу

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, была отклонена жалоба защиты на избрание военному меры пресечения в виде содержания под стражей.

23 мая суд арестовал Вертелецкого по ходатайству Следственного комитета России, который обвинил его в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2022 году он принял невыполненные работы по госконтракту. Его действия нанесли государству ущерб на сумму более 70 миллионов рублей. Военный не признает вину.