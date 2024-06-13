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12:41, 13 июня 2024Силовые структуры

Арест главы управления департамента Минобороны России признали законным

Суд оставил под арестом главу управления департамента МО РФ по гособоронзаказу

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест начальника управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, была отклонена жалоба защиты на избрание военному меры пресечения в виде содержания под стражей.

23 мая суд арестовал Вертелецкого по ходатайству Следственного комитета России, который обвинил его в злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, в 2022 году он принял невыполненные работы по госконтракту. Его действия нанесли государству ущерб на сумму более 70 миллионов рублей. Военный не признает вину.

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      Любовь Ширижик
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