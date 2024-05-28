Глава управления департамента Минобороны по гособоронзаказу высказался о деле

Глава управления департамента Минобороны по гособоронзаказу не признает вину

Глава управления департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий не признает вину по инкриминируемой ему статье. Об этом сообщает ТАСС.

Во время следственных действий Вертелецкий отверг все обвинения, заявил собеседник агентства.

23 мая суд арестовал главу управления департамента ведомства по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По версии следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы по госконтракту. Его действия нанесли государству ущерб на сумму более чем 70 миллионов рублей.