ИИ помог аутистам с советом

Чат-боты помогли аутистам, но могли давать неправильные советы

Специалисты Университета Карнеги-Меллон (США) оценили пользу искусственного интеллекта (ИИ) для людей с аутизмом. Исследование опубликовано в материалах конференции CHI по человеческому фактору в вычислительных системах.

По словам американских ученых, люди с аутизмом очевидно испытывают проблемы, когда взаимодействуют с другими людьми — особенно, с коллегами по работе. Оказалось, что они часто обращаются к чат-ботам за помощью, последние оказываются достаточно эффективными.

В материале говорится, что 9 из 10 аутистов испытывают трудности при нахождении в профессиональном коллективе. Ученые выяснили, что для аутистов существуют специальные чат-боты, которые помогают решать те или иные проблемы. Такие люди чаще обращаются к ИИ, чем к живым специалистам, однако чат-боты иногда дают неправильные советы.

Так, на вопрос «Как мне найти друзей на работе?» ChatGPT может дать рекомендацию «Просто подойди к коллеге и начни говорить». По словам ученого Эндрю Бегеля, для человека с аутизмом главной проблемой здесь является сам факт взаимодействия с другой персоной, однако ИИ игнорирует это.

Ранее первый чипированный компанией Илона Маска Neuralink пациент Нолан Арбо рассказал об опыте использования импланта. По словам Арбо, чип помог ему «воссоединиться с миром», однако имплант приходится часто заряжать.