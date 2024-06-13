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15:51, 13 июня 2024Россия

Авиационную опасность объявили в одном из российских регионов

Воронежский губернатор Гусев сообщил об авиационной опасности в регионе

Фото: Алексей Сазонов / РИА Новости

В Воронежской области объявили авиационную опасность. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он посоветовал находящимся дома гражданам укрыться в помещениях со сплошными стенами и без окон: коридоре, ванной или кладовой.

Те жители, которые в момент воздушной тревоги находятся на улице, должны зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие, добавил глава области.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку над городом. «Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — отметил он.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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