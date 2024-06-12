В Севастополе отразили ракетную атаку ВСУ. Все цели были уничтожены

Губернатор Севастополя Развожаев заявил об отражении ракетной атаки ВСУ на город

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку над городом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Все воздушные цели были уничтожены

Глава города рассказал, что отражение ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершено. «Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — отметил он.

По словам Развожаева, в экстренные службы поступило сообщение об осколках, упавших в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. Согласно предварительным данным спасателей, повреждений объектов не последовало, пострадавших также нет.

Специалисты установят тип сбитых ракет

Губернатор Севастополя добавил, что тип сбитых ракет устанавливается. Сейчас в городе нет несдетонировавших суббоеприпасов.

Напоминаю всем: к суббоеприпасам и осколкам нельзя подходить и, тем более, их нельзя поднимать! Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе сработала ПВО, военные уничтожают воздушные цели. Он также призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Ранее Развожаев предрек фиаско ракетным атакам Украины

Глава города ранее предупреждал, что попытки Украины повлиять на ситуацию с помощью ударов дальнобойным оружием обернутся неудачей. Он рассказал, что намерен увеличить группировку сил ПВО. Развожаев также указал на провал контрнаступления ВСУ и необходимость Киева «отчитываться перед спонсорами».

Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам Михаил Развожаев губернатор Севастополя

По мнению губернатора, ситуация в Севастополе на фоне ударов ВСУ остается напряженной, но абсолютно контролируемой. Он подчеркнул, что город находится в состоянии определенной готовности в связи с ракетными атаками и периодическими атаками беспилотников, объявлениями воздушных тревог.