Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку над городом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Все воздушные цели были уничтожены
Глава города рассказал, что отражение ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершено. «Все воздушные цели уничтожены высоко в небе, большая часть над акваторией», — отметил он.
По словам Развожаева, в экстренные службы поступило сообщение об осколках, упавших в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки. Согласно предварительным данным спасателей, повреждений объектов не последовало, пострадавших также нет.
Специалисты установят тип сбитых ракет
Губернатор Севастополя добавил, что тип сбитых ракет устанавливается. Сейчас в городе нет несдетонировавших суббоеприпасов.
Напоминаю всем: к суббоеприпасам и осколкам нельзя подходить и, тем более, их нельзя поднимать! Об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе сработала ПВО, военные уничтожают воздушные цели. Он также призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Ранее Развожаев предрек фиаско ракетным атакам Украины
Глава города ранее предупреждал, что попытки Украины повлиять на ситуацию с помощью ударов дальнобойным оружием обернутся неудачей. Он рассказал, что намерен увеличить группировку сил ПВО. Развожаев также указал на провал контрнаступления ВСУ и необходимость Киева «отчитываться перед спонсорами».
Поэтому эти вот дистанционные атаки, кроме шума, военного значения никакого не имеют, скорее приближены к террористическим актам, и уверен — то, что ничего не получается на фронте, — приводит к этим атакам
По мнению губернатора, ситуация в Севастополе на фоне ударов ВСУ остается напряженной, но абсолютно контролируемой. Он подчеркнул, что город находится в состоянии определенной готовности в связи с ракетными атаками и периодическими атаками беспилотников, объявлениями воздушных тревог.
Специальная военная операция (СВО) России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. В январе 2024 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что в новом году спецоперация продолжится, а ее целью останется разоружение ВСУ и ликвидация идеологии неонацизма. Целью России он назвал смещение украинского режима.