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22:51, 13 июня 2024Мир

Байден высказался об ударах ВСУ оружием США внутри России

Байден заявил, что США не одобряют удары ВСУ американским оружием внутри России
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не изменил негативного отношения к применению Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских средств дальнего поражения по целям внутри России. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое мнение американский лидер высказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.« Что касается применения дальнобойных вооружений внутри России, мы не изменили своей позиции», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден отметил, что применение американского оружия в прилегающих к Украине российских районов, с его точки зрения, имеет смысл.

Ранее Байден заявил, что США не дадут добро на удары ВСУ американским оружием по Москве и Кремлю. «Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — отметил американский лидер.

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      Марина Совина
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