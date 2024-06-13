Байден высказался об ударах ВСУ оружием США внутри России

Байден заявил, что США не одобряют удары ВСУ американским оружием внутри России

Президент США Джо Байден заявил, что не изменил негативного отношения к применению Вооруженными силами Украины (ВСУ) американских средств дальнего поражения по целям внутри России. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое мнение американский лидер высказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.« Что касается применения дальнобойных вооружений внутри России, мы не изменили своей позиции», — подчеркнул глава Белого дома.

Байден отметил, что применение американского оружия в прилегающих к Украине российских районов, с его точки зрения, имеет смысл.

Ранее Байден заявил, что США не дадут добро на удары ВСУ американским оружием по Москве и Кремлю. «Мы не разрешаем удары на 200 миль вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю», — отметил американский лидер.