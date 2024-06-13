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16:56, 13 июня 2024Россия

Беспилотник уничтожили в небе над российским регионом

Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Фото: РИА Новости

В небе над Белгородской областью в четверг, 13 июня, уничтожили беспилотник самолетного типа (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России.

По данным МО РФ, попытку атаки совершили около 16:00. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

Уничтожили беспилотник дежурные средства ПВО.

Ранее в четверг, 13 июня, в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Жителям рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, пройти в специально возведенные в городе укрытия или спуститься в подвалы.

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      Елена Торубарова
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