Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 13 июня 2024Россия

В столице российского региона объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность

Фото: Павел Колядин / РИА Новости

В столице Белгородской области — городе Белгороде — объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Как добавил российский чиновник, сигнал опасности также звучит над Белгородским районом. Об опасности жителей Белгорода предупредили также и в МЧС. Срабатывала ли в регионе система противовоздушной обороны, не уточняется.

Во время сигнала опасности тем гражданам, кого сигнал ракетной опасности застал в квартирах, рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем же, кто находится на улице, нужно пройти в специально возведенные в городе укрытия или спуститься в подвалы.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в старых российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. Так 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России вскрыли масштабную схему хищения на миллиард рублей. Аферисты получали поддельные документы из Европы

      Беспилотник уничтожили в небе над российским регионом

      Путин прибыл в Объединенный институт ядерных исследований

      В Москве начали чаще использовать вторсырье для производства

      Россиянка продавала липовую информацию об участниках СВО их родственникам и попалась

      Китайский трейдер потерял вывезенную под видом гранита российскую медь

      Россиянам дали советы по выбору однокомнатной квартиры

      Мэрия российского города опубликовала ко Дню России карту без Крыма

      Биолог назвал полезный для сердца продукт

      По факту размещения мигрантов в здании бывшего подмосковного колледжа возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше