В столице российского региона объявили ракетную опасность

Губернатор Гладков: в Белгороде объявлена ракетная опасность

В столице Белгородской области — городе Белгороде — объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Как добавил российский чиновник, сигнал опасности также звучит над Белгородским районом. Об опасности жителей Белгорода предупредили также и в МЧС. Срабатывала ли в регионе система противовоздушной обороны, не уточняется.

Во время сигнала опасности тем гражданам, кого сигнал ракетной опасности застал в квартирах, рекомендуют не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами. Тем же, кто находится на улице, нужно пройти в специально возведенные в городе укрытия или спуститься в подвалы.

Для создания санитарной зоны, которая должна защитить приграничные населенные пункты в старых российских регионах, Вооруженные силы страны проводят наступление в граничащей с Белгородчиной Харьковской области. Минобороны ежедневно отчитывается о продвижении в этой части зоны боевых действий. Так 11 июня 2024 года под контроль России перешел населенный пункт Тимковка.