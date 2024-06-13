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12:10, 13 июня 2024Силовые структуры

Блогера Макашенца объявили в России в розыск

МВД объявило в розыск ведущего «Популярной политики» Макашенца

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

МВД объявило в розыск блогера и ведущего «Популярной политики» (YouTube-канал, запущенный сотрудниками признанного экстремистским и запрещенного в РФ ФБК) Александра Макашенца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в розыск. Это следует из базы розыска на сайте ведомства.

Его разыскивают по статье Уголовного кодекса. Подробности не сообщаются.

Макашенец живет за границей и работает ведущим на YouTube-канале. 3 февраля 2023 года его внесли в реестр иноагентов.

Ранее сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал служащую в Вооруженных силах Украины снайпершу из Грузии Русудан Иванеишвили.

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      Илона Палей
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