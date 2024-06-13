Бородатый мужчина и женщина в платке избили россиянку и назвали себя жертвами

В Саратове семейная пара избила девушку, пострадавшими они считают себя

В Саратове семейная пара избила девушку из-за конфликта на детской площадке. Подробности приводит Telegram-канал «Русская община ZOV».

По словам очевидцев, конфликт с девушками-подростами спровоцировал шестилетний мальчик. Не реагируя на просьбы уйти, он плюнул в 15-летнюю россиянку, после чего она оттолкнула ребенка.

Увидев это, на девушку накинулась женщина в платке — мать мальчика. Она повалила соперницу на землю и стала таскать ее за волосы. Девушка попыталась убежать, но ее сбил с ног отец мальчика — бородатый мужчина — и стал избивать.

Девушку увезли с площадки в больницу. Напавшая на нее пара тоже вызвала врачей, пытаясь представить себя пострадавшими, утверждает канал. Мать россиянки написала заявление в полицию.

Ранее житель Воронежа вмешался в детский конфликт и поставил обидчиков его сына на колени. Затем он подвел к ним своего ребенка и заставил его ударить каждого из них в ответ на нанесенное оскорбление. Инцидент попал на видео.