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11:20, 30 мая 2024Россия

Россиянин поставил на колени обидчиков сына и заставил бить их по лицу

В Воронеже мужчина поставил обидчиков сына на колени и заставил бить их по лицу

В Воронеже мужчина поставил на колени обидчиков сына и заставил его бить их по лицу. Об этом, публикуя кадры случившегося, пишет местный Telegram-канал «Типичный Воронеж».

На кадрах видно, как мужчина подходит к ребенку и указывает ему рукой, что нужно встать на колени. Затем подходит сын мужчины и бьет мальчика несколько раз по лицу. Впоследствии то же самое происходит и с другим мальчиком, обидевшим сына местного жителя.

Предварительно, игравшие на детской площадке дети случайно попали мячом в сына мужчины, что вызвало его гнев. Baza, в свою очередь, уточняет, что мальчик, в которого попал мяч, после случившегося решил пойти и пожаловаться отцу. Родители пострадавших детей уже обратились в полицию.

Ранее в Петербурге две 15-летние девочки поставили сверстника на колени и залили перцовым аэрозолем. Подруги снимали свои действия на телефон. Пострадавший обратился в больницу, у него диагностировали ушиб мягких тканей.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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