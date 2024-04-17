В России две девочки поставили сверстника на колени из-за слитых в сеть фото

В Петербурге две девочки поставили сверстника на колени и залили перцем

В Петербурге две 15-летние девочки поставили сверстника на колени и залили перцовым аэрозолем. О мотивах их поступка рассказал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Подруги снимали свои действия на телефон. Также они ударили школьника ногой в глаз. Пострадавший пошел в больницу, ему диагностировали ушиб мягких тканей.

Мать мальчика утверждает, что ее сын стал объектом мести со стороны девочек. Якобы кто-то слил в сеть их личные фотографии — подруги обвинили в этом сына россиянки. Женщина написала заявление в полицию.

Ранее в Воронеже восьмиклассник был избит из-за «слишком густых» бровей. На школьника напали после занятие. Его силой заставили подняться на 17-й этаж одного из жилых домов и угрожали столкнуть с балкона. По факту происшествия Следственным комитетом организована процессуальная проверка.