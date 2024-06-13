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17:34, 13 июня 2024Экономика

Россиянка подала в суд на соседку из-за лая собак

Жительница Набережных Челнов устала от лая соседских собак и подала в суд

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Жительница Набережных Челнов подала в суд на соседку, устав от лая и воя ее собак. О ситуации пишет KazanFirst.

В своей квартире женщина проживает с семьей. Дома она содержит трех собак и кошку. В отсутствие хозяев питомцы лают и воют, не успокаиваясь до самого их прихода. Истец потребовала от соседки сверху убрать животных из квартиры — по ее словам, шум раздается на семь этажей.

Личный разговор успеха не принес — жалобы были проигнорированы. Обращение в полицию также оказалось бесполезным. В удовлетворении иска суд отказал. Проверка показала, что ночью животные не нарушают тишину, а днем шум, раздающийся из квартиры, не такой сильный. Соседи характеризуют собственников положительно: за собаками организован должный уход, жилплощадь содержится в порядке и чистоте. «В ходе визуального осмотра помещения балкона какого-либо запаха на балконе нет, также следы испражнения собак на потолке отсутствуют», — заключили в суде. Кроме того, животные не входят в список потенциально опасных. В ходе профилактического визита женщине рекомендовали передать нескольких собак новому владельцу.

Ранее в другом российском городе, Курске, пенсионер во дворе жилого дома построил собачий приют из выброшенных вещей. Благородные порывы соседа возмутили местных жителей — собаки круглосуточно лают и срываются с цепей.

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      Виктория Клабукова
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