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18:01, 13 июня 2024Наука и техника

Спутники Starlink подвинут поближе к Земле

Маск пообещал запустить спутники Starlink ближе к Земле для уменьшения задержки

Фото: Steve Nesius / Reuters

Корпорация SpaceX Илона Маска намерена запускать будущие спутники группировки Starlink ближе к Земле. Об этом сообщает издание PCMag.

На заявления Маска обратили внимание журналисты медиа — предприниматель рассказал о планах компании во время прямой трансляции игры Diablo IV. «Нынешние спутники Starlink находятся на высоте 550 километров. А модели следующего поколения будут находиться на высоте 350 километров», — пообещал Илон Маск.

«Скорость света — это единственное, что мы не можем преодолеть», — заявил миллиардер. По его словам, если «подвинуть» спутники ближе к потребителям интернета, то задержка сигнала будет меньше. Маск рассказал, что нынешние спутники могут передавать данные с задержкой 8 миллисекунд — это физический предел. Новые модели смогут делиться данными с задержкой 5-6 миллисекунд.

Прежде чем корпорация Маска запустит спутники на новую орбиту, SpaceX должна будет получить разрешение Федеральной комиссии по связи (FCC) США. Сообщается, что корпорация обращалась в организацию в феврале и марте, но публично о решении регулятора ничего не известно.

В конце мая Илон Маск заявил, что компания SpaceX тратит большие ресурсы на борьбу с попытками России заглушить спутниковую связь Starlink на Украине. По словам предпринимателя, Вооруженные силы Украины широко используют доступ в интернет через Starlink в боевых действиях.

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      Андрей Ставицкий
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