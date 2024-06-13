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14:15, 13 июня 2024Экономика

Домохозяек призвали заклеить раму телевизора остатками обоев

Эксперты назвали способы использовать остатки обоев

Фото: Grant / Unsplash

Заклеить телевизионную раму остатками обоев посоветовали домохозяйкам эксперты «ТутНовости». Специалисты также поделились другими советами по применению оставшихся от поклейки стен материалов.

Эксперты посоветовали покрасить рамку экрана краской, а панели покрыть узорчатыми обоями. Также, по их мнению, лоскуты обоев могут украсить скамейку. Рекомендуется очистить скамью и покрасить двумя слоями металлической краски. Когда она высохнет, следует нанести слой лака, чтобы придать мебели блеск. После того как лак высохнет, домохозяйка может вырезать из обоев кусок, соответствующий размеру столешницы, и наклеить его. Остатки обоев также можно использовать для украшения изголовья кровати, обновления комода или фасадов дома.

Ранее домохозяйкам напомнили советский метод борьбы с тараканами. Чтобы избавиться от вредителей, понадобятся картофель и борная кислота.

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      Мария Черкасова
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