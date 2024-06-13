Домохозяек призвали заклеить раму телевизора остатками обоев

Заклеить телевизионную раму остатками обоев посоветовали домохозяйкам эксперты «ТутНовости». Специалисты также поделились другими советами по применению оставшихся от поклейки стен материалов.
Эксперты посоветовали покрасить рамку экрана краской, а панели покрыть узорчатыми обоями. Также, по их мнению, лоскуты обоев могут украсить скамейку. Рекомендуется очистить скамью и покрасить двумя слоями металлической краски. Когда она высохнет, следует нанести слой лака, чтобы придать мебели блеск. После того как лак высохнет, домохозяйка может вырезать из обоев кусок, соответствующий размеру столешницы, и наклеить его. Остатки обоев также можно использовать для украшения изголовья кровати, обновления комода или фасадов дома.
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