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20:06, 3 июня 2024Экономика

Домохозяйкам напомнили о советском способе борьбы с тараканами

«БелНовости»: домохозяйкам посоветовали бороться с тараканами борной кислотой

Фото: Unsplash

Домохозяйкам напомнили советский метод борьбы с тараканами с помощью картофеля и борной кислоты. Вспомнить забытый метод борьбы с вредителями решили эксперты «БелНовости».

Для борьбы домохозяйкам понадобится отварить один картофель и одно яйцо. После нужно отделить желток, измельчить его и соединить с картофелем. Далее в смесь следует ввести борную кислоту. Это приманка для тараканов, объем которой не должен превышать половины сантиметра. Эксперты заверили, что через сутки о тараканах можно будет забыть навсегда.

Для профилактики специалисты призвали регулярно выносить мусор и поддерживать чистоту в квартире.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать высушенные чайные пакетики для борьбы со зловонием. Из использованных пакетиков можно приготовить самодельный освежитель воздуха.

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      Мария Черкасова
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