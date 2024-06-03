Домохозяйкам напомнили о советском способе борьбы с тараканами

«БелНовости»: домохозяйкам посоветовали бороться с тараканами борной кислотой

Домохозяйкам напомнили советский метод борьбы с тараканами с помощью картофеля и борной кислоты. Вспомнить забытый метод борьбы с вредителями решили эксперты «БелНовости».

Для борьбы домохозяйкам понадобится отварить один картофель и одно яйцо. После нужно отделить желток, измельчить его и соединить с картофелем. Далее в смесь следует ввести борную кислоту. Это приманка для тараканов, объем которой не должен превышать половины сантиметра. Эксперты заверили, что через сутки о тараканах можно будет забыть навсегда.

Для профилактики специалисты призвали регулярно выносить мусор и поддерживать чистоту в квартире.

Ранее домохозяйкам посоветовали использовать высушенные чайные пакетики для борьбы со зловонием. Из использованных пакетиков можно приготовить самодельный освежитель воздуха.