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08:15, 14 июня 2024Спорт

Эксперт посоветовала пять упражнений для освоения продольного шпагата

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Эксперт Ксения Квасова посоветовала пять упражнений для освоения продольного шпагата. Ее слова приводит «Вокруг света».

Квасова отметила, что при выполнении продольного шпагата задействовано очень много мышц — ягодичные, икроножные, поясничные мышцы, четырехглавая мышца бедра, бицепс бедра, голеностоп. Шпагат может быть левым и правым, но тренировать нужно обе стороны, чтобы нагрузка на тело была равномерной.

Квасова предложила начать подготовку с подъема отведенной в сторону прямой ноги и полукруговых движений прямой ноги вперед-назад. Оба упражнения выполняются в положении на четвереньках с опорой на предплечье одной руки и на ладонь другой.

Для растяжки подколенного сухожилия тренер посоветовала сделать выпад с перемещением таза назад и выпрямлением передней ноги. Далее необходимо динамично или в статике притягивать живот к бедру.

Чтобы растянуть переднюю поверхность бедра, Квасова рекомендовала встать в выпад, согнуть заднюю ногу и, обхватив рукой голеностоп, подтянуть пятку к ягодице. Также можно выполнять выпады «ящерица» — это усложненный вариант упражнения, при котором руки поставлены с внутренней стороны впередистоящей стопы на ладони или локти.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Юрпалова предложила вариант комплекса для избавления от живота за 10 минут в день. Она посоветовала делать отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов).

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      Дарья Коршунова
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