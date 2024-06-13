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19:11, 13 июня 2024Силовые структуры

Еще один боевик «Азова» заочно осужден пожизненно за убийство жителей Мариуполя

В ДНР боевик «Азова» заочно получил пожизненный срок за убийство мирных жителей

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил командира зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона националистического объединения «Азов» Национальной гвардии Украины (запрещенная в России террористическая организация) лейтенанта Владимира Гриба к пожизненному лишению свободы за убийство жителей Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Военной прокуратуре Объединенной группировки войск (сил).

Гриб признан виновным по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»), части 2 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство к убийству двух и более лиц, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды»). Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

Как установил суд, 2 марта 2022 года Гриб находился в Мариуполе на боевой позиции, расположенной на перекрестке улиц Шевченко и Греческой. Его подчиненный доложил ему о том, что на перекрестке в сторону их боевой позиции едет пассажирский микроавтобус, в котором находятся невооруженные женщины и мужчины. Лейтенант приказал этому военнослужащему расстрелять микроавтобус из АКС-74У. В результате погибли трое мужчин и одна женщина. Также суд установил, что в середине марта 2022 года Гриб находился на боевом посту, расположенном в одной из квартир жилого дома в Мариуполе. Тогда он отдал аналогичный приказ подчиненным, и они расстреляли еще двоих жителей Мариуполя.

По данным следствия, 19 сентября 2022 года Гриб был объявлен в международный розыск. 20 сентября 2022-го Железнодорожный суд Ростова-на-Дону заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Луганской народной республики заочно приговорил к 20 годам колонии строгого режима командира мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины подполковника Дмитрия Завадского, приказавшего обстрелять жилые дома.

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      Анна Габай
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