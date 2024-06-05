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12:03, 5 июня 2024Силовые структуры

Украинского подполковника заочно осудили в России за приказ обстрелять дома

В ЛНР командира ВСУ заочно осудили на 20 лет за приказ обстрелять жилые дома

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) заочно приговорил к 20 годам колонии строгого режима командира мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) подполковника Дмитрия Завадского, приказавшего обстрелять жилые дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главной военной прокуратуре.

Следствие и суд установили, что 25 февраля 2022 года по приказу Завадского украинские военные не менее десяти раз выстрелили из миномета в сторону жилых домов в селе Крымское. В результате были повреждены четыре частных дома. Их жители успели спрятаться от обстрелов и не пострадали.

Завадского признали виновным по статьям о покушении на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц общеопасным способом по мотивам политической и идеологической вражды, применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ, а также об умышленном повреждении чужого имущества путем взрыва.

В июне 2022 года украинского командира объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Ранее сообщалось, что суд в Донецкой народной республике дал 14 лет колонии наемнику из Британии Эйресу.

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      Илона Палей
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