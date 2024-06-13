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14:53, 13 июня 2024Экономика

Евросоюз назвал условие отмены заградительных пошлин на китайские электромобили

ЕК: электрокары из КНР будут обложены пошлинами в 17-38 % до отмены госсубсидий

Фото: China Daily / Reuters

Китайские электромобили на европейских рынках будут облагаться пошлинами от 17 до 38 процентов до тех пор, пока власти КНР не решат проблему «несправедливых субсидий». Условие для отмены заградительных тарифов назвали представители Еврокомиссии (ЕК), их слова приводит «Ведомости».

Комиссия пришла к выводу, что производство дешевых электрокаров в Китае создает угрозу ущерба для производителей в Евросоюзе. Если переговоры с китайскими властями не приведут к «эффективному решению», временные компенсационные пошлины будут введены с 4 июля в качестве гарантии, пояснили в ЕК.

Индивидуальными пошлинами собираются обложить BYD (17,4 процента), Geely (20 процентов) и SAIC (38,1 процента). Компании, которые участвовали в расследовании Еврокомиссии, ждет средняя ставка 21 процент. Прочих ждут максимальные тарифы. Окончательно закрепить пошлины намерены спустя четыре месяца.

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При этом в ЕК готовы после обоснованного запроса назначить американской компании Tesla «индивидуально рассчитанную ставку пошлины».

В Евросоюзе задумались о присоединении к торговой войне с Китаем вслед за США. Разворот к протекционизму объясняют повсеместным проникновением товаров из КНР на европейские рынки и серьезным ущербом для промышленности региона из-за антироссийских санкций и отказа от энергоресурсов из РФ. Производители из КНР активно расширяют экспорт электромобилей в регион, они спонсируют крупные спортивные мероприятия, создают дилерскую сеть и развивают направления по обслуживанию и ремонту машин.

Как отмечают эксперты, выигрывать ценовую войну перед иностранными конкурентами брендам из КНР удается из-за государственных субсидий и лидерства страны в создании аккумуляторов. Поэтому в Европе опасаются, что даже с высокими тарифами на импорт европейская промышленность может проиграть эту конкуренцию.

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      Вячеслав Агапов
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