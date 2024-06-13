Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:45, 13 июня 2024Бывший СССР

В России озвучили цель удара по Борисполю

Военный эксперт Глазунов: удар по аэропорту Борисполя нанес урон Украине

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Удар российских сил по аэропорту в Борисполе нанес урон Вооруженным силам Украины (ВСУ), считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о значении этой атаки.

«Каждый удар по украинской военной базе, военному городку и аэродрому приближает победу, поэтому эти удары еще будут наноситься. Говорить о том, что какой-то удар был очень важен и от него пошел перелом — так не бывает. Мы наносим урон живой силе и технике противника и двигаемся понемножку вперед. Это один из ударов, который достиг цели», — сказал он.

Как сообщило украинское издание «Бабель», в Киевской области загорелся промышленный объект, у пожарных не получается справиться с огнем более суток. Возгорание началось из-за падения обломков, уточняет издание. В ликвидации пожара участвуют 249 пожарных и 98 единиц техники.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» уточнил, что горящий объект — топливная инфраструктура аэропорта Борисполь, которая была целью ракетного удара. В публикации говорится, что украинские власти пытались скрыть, что атакован был именно этот объект.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В России сообщили о доставке ядерных боеприпасов на аэродромы

      В Госдуме оценили возможный выход Армении из ОДКБ

      Из ДНР в США отправили стальную розу из убившего гражданских западного снаряда

      Акции «Газпрома» приблизились к минимуму за десять лет

      В квартире россиянина возник пожар из-за дверного звонка

      В США заявили об отсутствии планов закреплять финансовую помощь Украине

      В России озвучили цель удара по Борисполю

      Россиянам раскрыли способы сэкономить на пластических операциях

      Известный российский актер похвалил платные парковки в Москве

      В Банке России допустили рост ключевой ставки до 18 процентов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше