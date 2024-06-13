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15:03, 13 июня 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о незаконном канале въезда украинцев в Россию

В Подмосковье экс-главврача клиники осудили за незаконный канал въезда украинцев

Фото: Francisco Seco / AP

Долгопрудненский городской суд Московской области приговорил бывшего генерального директора клиники и бывшего главного врача к 1,5 года колонии за организацию незаконного канала въезда украинцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Москве и Московской области.

Установлено, подсудимые вместе с предпринимателем организовали незаконный въезд и пребывание граждан Украины и других стран на территории России. Они выдавали мигрантам фиктивные справки с несуществующими диагнозами для прохождения обследования в одном из филиалов больницы.

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      Илона Палей
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