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18:18, 13 июня 2024Мир

Лидеры G7 призвали Израиль отказаться от наступления на Рафах

Лидеры стран G7 призвали Израиль отказаться от наступления на Рафах

Фото: Hatem Khaled / Reuters

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении призвали Израиль отказаться от полномасштабного наступления на Рафах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы призываем правительство Израиля воздержаться от такого наступления в соответствии с его обязательствами по международному праву», — говорится в коммюнике.

В G7 подчеркнули, что наступление на Рафах может «иметь дальнейшие тяжелые последствия для гражданского населения».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США оказать давление на Израиль ради выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа.

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      Виктория Кондратьева
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