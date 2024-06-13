Лидеры G7 призвали Израиль отказаться от наступления на Рафах

Лидеры стран G7 призвали Израиль отказаться от наступления на Рафах

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) в совместном заявлении призвали Израиль отказаться от полномасштабного наступления на Рафах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы призываем правительство Израиля воздержаться от такого наступления в соответствии с его обязательствами по международному праву», — говорится в коммюнике.

В G7 подчеркнули, что наступление на Рафах может «иметь дальнейшие тяжелые последствия для гражданского населения».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США оказать давление на Израиль ради выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа.