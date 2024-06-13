Эрдоган призвал США надавить на Израиль для выполнения резолюции Совбеза ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны США надавить на Израиль для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе. Его цитирует THT Haber.

«Члены Совета Безопасности, особенно Соединенные Штаты, должны поддержать это решение и оказать необходимое давление на Израиль, чтобы обеспечить немедленное прекращение огня», — сказал он.

10 июня Совбез ООН принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в секторе Газа. В ходе голосования резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС поддержали 14 из 15 стран. При этом Россия воздержалась от поддержки документа.