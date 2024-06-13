Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:08, 13 июня 2024Мир

Эрдоган призвал США надавить на Израиль

Эрдоган призвал США надавить на Израиль для выполнения резолюции Совбеза ООН
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны США надавить на Израиль для выполнения резолюции Совета Безопасности ООН о прекращении огня в Газе. Его цитирует THT Haber.

«Члены Совета Безопасности, особенно Соединенные Штаты, должны поддержать это решение и оказать необходимое давление на Израиль, чтобы обеспечить немедленное прекращение огня», — сказал он.

10 июня Совбез ООН принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в секторе Газа. В ходе голосования резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС поддержали 14 из 15 стран. При этом Россия воздержалась от поддержки документа.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ впервые установил официальные курсы валют по новым правилам

      Шеф Пентагона заявил о стабилизации линии фронта в районе Харькова

      В российском городе запретили движение самокатов по ряду улиц

      Санкции против Мосбиржи обеспокоили российских экспортеров зерна

      Путин продлил ответные меры на потолок цен на российскую нефть

      Украина подписала с Японией соглашение о безопасности

      Пьяный полуголый пассажир устроил дебош в самолете и сорвал рейс

      Моргенштерн оценил возможность участия в «голой вечеринке»

      Эрдоган призвал США надавить на Израиль

      В Москве прокомментировали отношения с Ереваном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше