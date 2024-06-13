Акции «Газпрома» приблизились к минимуму за десять лет

Акции «Газпрома» упали до почти минимальных с 2013 года 112 рублей

В начале торгов на Мосбирже в четверг, 13 июня, акции «Газпрома» падали до 112,07 рубля, ниже за последние десять лет они опускались только в июне 2017 года — 111,46 рубля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 13:30 акции компании скорректировались до 116 рублей, падение с начала суток составляет 1,3 процента. Такой результат тоже является минимумом с сентября 2017 года.

Исторического максимума капитализация «Газпрома» достигала в октябре 2021 года. Тогда стоимость его акций поднималась до 397,64 рубля за штуку. С того момента они подешевели в 3,4 раза в рублевом выражении.

Ранее «Газпром» сообщил, что по итогам 2023 года добыча газа упала до 359 миллиардов кубометров, что является историческим минимумом для компании. Также впервые за четверть века был получен убыток в размере 629 миллиардов рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

На этом фоне совет директоров компании рекомендовал отказаться от выплаты дивидендов по итогам года. В совокупности после таких объявлений с начала мая капитализация «Газпрома» сократилась в полтора раза.

Нынешнее резкое падение также связано с санкциями США в отношении Мосбиржи и Национального клирингового центра (НКЦ), введенными накануне и приведшими к остановке торгов долларами и евро. В начале торгового дня индекс Мосбиржи резко снизился, а затем отыграл половину падения.