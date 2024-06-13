Курс акций Мосбиржи упал более чем на 10 процентов после введения санкций США

В начале торгов в четверг, 13 июня, курс акций Мосбиржи упал более чем на 10 процентов, на минимуме он доходил до 212 рублей за акцию при закрытии в прошлый торговый день на уровне 251,15 рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:05 курс скорректировался до 234 рубля за акцию, что на семь процентов меньше, чем при закрытии 11 июня. Индекс Мосбиржи теряет 1,9 процента, опустившись до 3110 пункта. За последний месяц он потерял 400 пунктов.

Поводом для такой динамики стало включение Московской биржи и Национального клирингового центра (НКЦ, посредник в валютных сделках) в SDN-List США, что произошло накануне, 12 июня. Санкции заблокировали торги долларом и евро, а также инструментами, которые используют эти валюты. Продавать и покупать их можно будет на внебиржевом рынке.