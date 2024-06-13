Организация спрятала клад на миллионы рублей и объявила охоту на сокровища

Историческое общество округа Бун спрятало клад стоимостью 32 тысячи долларов

В американском штате Миссури Историческое общество округа Бун объявило охоту на сокровища в честь своего столетнего юбилея. Об этом сообщает KOMU-TV.

Организация утверждает, что спрятала клад, стоимость которого оценивается в 32 тысячи долларов (2,9 миллиона рублей). Он состоит из драгоценных камней, пожертвованных ювелирной фирмой Buchroeders Jewelers. Самый дорогой из них — крупный бриллиант стоимостью 10 тысяч долларов (900 тысяч рублей).

К сокровищам ведет серия зашифрованных подсказок. Получить первую проще всего: достаточно заплатить Историческому обществу 100 долларов. Подсказка укажет место, где спрятана следующая, та приведет к третьей, и так далее до тех пор, пока кто-нибудь не доберется до самого клада.

Организация заявила, что охота на сокровища начнется в июле и будет продолжаться, пока кто-нибудь не решит все загадки, сколько бы времени на это ни потребовалось.

Ранее похожую охоту на сокровища устроил американский миллионер Форрест Фенн. В 2010 году он объявил, что спрятал в Скалистых горах ларец с сокровищами. Координаты клада были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна «Страсть погони». Сокровища пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков.