Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:19, 13 июня 2024Из жизни

Организация спрятала клад на миллионы рублей и объявила охоту на сокровища

Историческое общество округа Бун спрятало клад стоимостью 32 тысячи долларов

Фото: Peerapon Boonyakiat / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В американском штате Миссури Историческое общество округа Бун объявило охоту на сокровища в честь своего столетнего юбилея. Об этом сообщает KOMU-TV.

Организация утверждает, что спрятала клад, стоимость которого оценивается в 32 тысячи долларов (2,9 миллиона рублей). Он состоит из драгоценных камней, пожертвованных ювелирной фирмой Buchroeders Jewelers. Самый дорогой из них — крупный бриллиант стоимостью 10 тысяч долларов (900 тысяч рублей).

К сокровищам ведет серия зашифрованных подсказок. Получить первую проще всего: достаточно заплатить Историческому обществу 100 долларов. Подсказка укажет место, где спрятана следующая, та приведет к третьей, и так далее до тех пор, пока кто-нибудь не доберется до самого клада.

Материалы по теме:
Сокровища или смерть Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
Сокровища или смертьПоиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
21 ноября 2020
Кровавые сокровища Самый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
Кровавые сокровищаСамый большой клад в истории сгубил десятки людей. Но его до сих пор ищут
21 февраля 2020

Организация заявила, что охота на сокровища начнется в июле и будет продолжаться, пока кто-нибудь не решит все загадки, сколько бы времени на это ни потребовалось.

Ранее похожую охоту на сокровища устроил американский миллионер Форрест Фенн. В 2010 году он объявил, что спрятал в Скалистых горах ларец с сокровищами. Координаты клада были зашифрованы в стихах, которые приводятся в книге Фенна «Страсть погони». Сокровища пытались найти тысячи кладоискателей, не менее пяти из них погибли во время поисков.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Под Киевом после ракетного удара России больше суток горит некий объект. На место ЧП перебросили четыре пожарных поезда

      Столтенберг отказался назвать сроки подготовки пилотов ВСУ для истребителей F-16

      Раскрыто влияние атаки дронов на работу аэропорта в Ярославле

      Пашинян обвинил оппозицию в атаке на государственность Армении

      В России произошло сильное землетрясение

      Пашинян объяснил невозможность своего визита в Белоруссию

      В России возбудили новое дело против воюющего на Украине ингушского боевика

      В мире спрогнозировали сроки пикового спроса на нефть

      Билли Айлиш стала жертвой популярного дейтингового тренда

      В России начали розыск телеведущей Лазаревой по уголовной статье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше