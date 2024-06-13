Раскрыт дизайн первого складного iPhone

GSMArena: первый складной iPhone получит один дисплей, складывающийся наружу

Первый складной смартфон компании Apple получит один дисплей. Об этом сообщает издание GSMArena.

Журналисты медиа сослались на отчет аналитика Haitong International Securities Джеффа Пу, который раскрыл дизайн будущего девайса. По его информации, складной смартфон Apple будет очень похож на Huawei Mate Xs 2 — гаджет со складным экраном, который вышел в 2022 году.

Если Джефф Пу прав, то первый складной iPhone будет складываться экраном наружу и получит только один дисплей. В случае флагмана Huawei устройство имело 7,8-дюймовый OLED-экран, который в сложенном состоянии трансформировался в 6,5-дюймовый дисплей.

Специалисты GSMArena назвали преимущества подобного форм-фактора. Во-первых, нет необходимости в крышке, то есть аппарат будет легче и тоньше. Во-вторых, Apple может сэкономить на производстве, так как будет внедрять только один дисплей вместо двух. Главным недостатком конструкции является расположение экрана, который фактически всегда остается открытым и, таким образом, может быстро прийти в негодность или сломаться.

В начале мая аналитик Джефф Пу заявил, что Apple выпустит складной планшет в 2025 году, а складной смартфон — в 2026 году. В компании рассматривают два форм-фактора первого складного смартфона — с экраном на 7,9 и 8,3 дюйма.