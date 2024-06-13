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12:58, 13 июня 2024Мир

Канада предоставит Украине несколько тысяч авиационных ракет CRV7

Глава Минобороны Канады Блэр: Оттава предоставит Украине 2,3 тысячи ракет CRV7
СюжетМинобороны

Фото: Sean Kilpatrick / Globallookpress.com

Оттава предоставит Вооруженным силам Украины (ВСУ) 2,3 тысячи авиационных неуправляемых ракет CRV7. Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр перед началом заседания глав Минобороны стран Североатлантического альянса в Брюсселе, сообщает РИА Новости.

«Канада предоставит Украине 2,3 тысячи канадских авиационных ракет CRV7», — заверил он.

Канадские власти также передали Киеву первую партию новых бронетранспортеров (БТР) для медицинской эвакуации. Отмечается, что ВСУ были отправлены четыре машины из обещанных пятидесяти.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус отказался предоставить Украине дополнительные системы ПВО Patriot. По его словам, у Берлина нет возможностей для этого.

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      Виктория Кондратьева
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