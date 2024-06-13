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20:38, 13 июня 2024Силовые структуры

Командир ВСУ попал под суд за расстрел жителя Мариуполя из винтовки

В ДНР командир ВСУ попал под суд за расстрел мужчины в Мариуполе из винтовки

Фото: Reuters

Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 30-летнего командира 1 взвода роты снайперов 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Маловичко. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ведомства.

Маловичко обвиняется по статьям об убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти и о жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории. Все материалы направлены в Верховный суд ДНР.

По данным следствия, 14 марта 2022 года Маловичко находился на боевой позиции «Садик», расположенной в Мариуполе. Тогда он получил приказ и расстрелял из винтовки мирного жителя города, шедшего по Алтайской улице. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Ранее сообщалось, что прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в Верховный суд ДНР уголовное дело в отношении 32-летнего командира десантно-штурмовой роты морской пехоты ВСУ Виктора Пятки, который приказал убить мирного жителя.

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      Анна Габай
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