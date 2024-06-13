В Госдуме отреагировали на допуск теннисистов из России до Олимпиады

Депутат Свищев: надеемся, провокаций против теннисистов из России на ОИ не будет

Логичным результатом допуска российских теннисистов до Олимпиады в нейтральном статусе станут медали, заявил председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. На решение Международной федерации тенниса он отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Большим трудом, своими успехами российские теннисисты заслужили право на участие в Олимпийских играх. Да, с ограничениями. Но они прошли сложный путь, связанный в том числе с психологическим давлением со стороны соседей и некоторых других стран, требовавших их недопуска и отстранения», — сказал политик.

Свищев позитивно оценил то, что в итоге все же был найден компромисс и решен вопрос о допуске спортсменов, и призвал их показать хороший теннис.

«Надеемся, провокаций со стороны недоброжелателей не будет. Ну и логичным результатом должны стать медали на Олимпийских играх», — заключил депутат.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила к участию в Олимпийских играх-2024 всех российских теннисистов из заявки. На данный момент в команду попадают Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.