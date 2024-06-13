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14:30, 13 июня 2024Мир

МИД Китая заявил о выгоде США от конфликта на Украине

МИД КНР: США интересует только выгода от конфликта на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США интересует только собственная выгода от конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь во время брифинга, трансляцию которого вела газета China Daily.

«Очевидно, что некоторые политики в США говорят о правилах и доктринах, но на уме у них только собственные выгода и бизнес», — заявил представитель.

Так он прокомментировал слова Линдси Грэма (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), который заявил, что «помощь Украине в противостоянии с Россией может иметь стратегические экономические выгоды для США и западных стран». Грэм отметил, что «Запад не хочет отдавать» важнейшие полезные ископаемые на 10-12 триллионов, которые есть на территории Украины, Москве и Пекину.

Линь Цзянь подчеркнул, что подобные высказывания «показывают реальное мышление Вашингтона» касательно украинского конфликта.

Ранее Линь Цзянь заявил, что США непрерывно поставляют оружие Киеву и используют украинский кризис для введения санкций. Он подчеркнул, что «международному сообществу очевидно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто подливает масла в огонь и подстрекает к конфронтации».

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      Дарья Устьянцева
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