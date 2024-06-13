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13:18, 13 июня 2024Россия

Минобороны рассказало о дальнейшем ходе учений нестратегических ядерных сил

Минобороны: к учениям нестратегических ядерных сил привлекут авиацию

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

К учениям нестратегических ядерных сил привлекут авиацию. О дальнейшем ходе учений проинформировал начальник 12-го Главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Игорь Колесников, которого цитирует пресс-служба военного ведомства в Telegram.

Второй этап совместных с Белоруссией учений стартовал 11 июня.

По словам Колесникова, учебное ядерное оружие в виде ракет уже доставлено в полевые пункты хранения штурмовой авиации. Сейчас в Минобороны отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.

Ранее в Минобороны рассказали о стрельбах из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в рамках учений нестратегических ядерных сил. Ракетчики отработают получение специальных боеприпасов, снаряжение ими ракет-носителей и скрытное передвижение по местности.

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      Алан Босиков
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