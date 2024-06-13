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22:34, 13 июня 2024Спорт

МОК пересмотрел результаты Олимпийских игр-1900

МОК пересмотрел результаты Игр-1900 и передал Франции медаль Великобритании

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) пересмотрел результаты Олимпийских игр-1900 в Париже. Об этом сообщил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс, слова которого приводит ТАСС.

Исполком передал передал Франции медаль Великобритании, которую завоевал Ллойд Гильдебранд в велогонке на 25 километров на треке. «Недавние исследования привели к выводу, что, несмотря на тот факт, что Гильдебранд был гражданином Великобритании, он родился и вырос во Франции и выступал за французский клуб до и после Игр в Париже 1900 года», — объяснил Адамс.

Французы выиграли медальный зачет Олимпиады-1900 — на счету команды теперь 27 золотых, 39 серебряных и 37 бронзовых наград. У Великобритании 31 награда (15-7-9) и третье место в зачете.

Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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