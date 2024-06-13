Мощный гейзер забил посреди улицы в российском городе

Мощный гейзер забил посреди улицы в Белгороде из-за прорыва водопровода

Мощный гейзер забил посреди улицы Князя Трубецкого в Белгороде из-за прорыва водопровода. Об инциденте сообщается в Telegram-канале мэрии российского города.

«Выявлено повреждение трубопровода в результате гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением в контуре Белгородской ТЭЦ», — рассказали власти.

Отмечается, что работы были запланированы в рамках подготовки к зимнему периоду. Опрессовки помогают обнаружить «слабые» места трубопроводов и своевременно отремонтировать их. Сейчас на участке прорыва перекрыли воду, специалисты готовятся приступить к восстановительным работам.

Ранее в Самаре прорвавшийся из-под земли столб кипятка опрокинул машину. Видео с инцидентом попало в сеть.