Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:42, 13 июня 2024Экономика

Мощный гейзер забил посреди улицы в российском городе

Мощный гейзер забил посреди улицы в Белгороде из-за прорыва водопровода

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Мощный гейзер забил посреди улицы Князя Трубецкого в Белгороде из-за прорыва водопровода. Об инциденте сообщается в Telegram-канале мэрии российского города.

«Выявлено повреждение трубопровода в результате гидравлических испытаний тепловых сетей повышенным давлением в контуре Белгородской ТЭЦ», — рассказали власти.

Отмечается, что работы были запланированы в рамках подготовки к зимнему периоду. Опрессовки помогают обнаружить «слабые» места трубопроводов и своевременно отремонтировать их. Сейчас на участке прорыва перекрыли воду, специалисты готовятся приступить к восстановительным работам.

Ранее в Самаре прорвавшийся из-под земли столб кипятка опрокинул машину. Видео с инцидентом попало в сеть.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Один из раненных в Горловке журналистов НТВ скончался

      Телеканал НТВ подтвердил гибель оператора Валерия Кожина после ранения в ДНР

      Россиянин устроил голодовку из-за мусорного полигона

      Россиянин ослеп от удара любимой стаканом и простил ее

      Полковник высказался о боеготовности НАТО

      Названы преимущества российских ракет с двойной боевой частью

      Путин призвал российских ученых работать в боевом режиме

      Шольцу предрекли утрату власти

      Россиянин расправился с женщиной-инвалидом из-за денег и попался спустя 20 лет

      Пашинян предложил Лукашенко извиниться перед армянами из-за слов про Карабах. Что на это ответили в Белоруссии?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше