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14:33, 13 июня 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде в выходные

Синоптик Старков: 15 и 16 июня в Москве будет тепло и солнечно
СюжетЛивень в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В предстоящие выходные, 15 и 16 июня, в Москве будет умеренно тепло и солнечно. О погоде жителям столицы рассказал ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам синоптика, 13 июня территорию столичного региона пересечет атмосферный фронт. «Это будет сопровождаться очередной порцией ливневых дождей, гроз, местами с градом, и шквалистым ветром», — предупредил специалист.

Субтропическая воздушная масса уйдет из Москвы, и погода в столице станет привычной и близкой к климатической норме. «В пятницу ожидается не более 22-24 градусов тепла. При этом ночные значения существенно не изменятся и пока останутся на уровне 16-18 градусов. А уже в выходные будет спокойная, солнечная, умеренно теплая погода: ночью плюс 15-17 градусов, днем — плюс 24-26 градусов», — отметил Старков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал, что на Москву вновь обрушится залповый ливень, гроза и град.

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      Нина Ташевская
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