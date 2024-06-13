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15:30, 13 июня 2024Россия

Москвичей попросили быть внимательными из-за ливня

Городские службы оперативно устраняют последствия ливня в Москве
СюжетЛивень в Москве

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Городские службы оперативно устраняют последствия ливня в Москве. Об этом в Telegram сообщил «Комплекс городского хозяйства Москвы», попросив москвичей быть внимательными из-за непогоды.

По информации столичных властей, сверхинтенсивные осадки фиксируются в отдельных районах города, основной объем осадков уходит в ливневую сеть самотеком. Бригады «Мосводостока» открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска дождевой воды, а при необходимости применяют откачивающую технику.

Чиновники напомнили, что при обнаружении временных скоплений воды можно позвонить в диспетчерские службы или написать «Мосводостоку» во «ВКонтакте». «Городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки», — заявили в Комплексе городского хозяйства Москвы.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы из-за ливня, затопившего улицу, утонул пассажирский автобус. Инцидент произошел в Дмитровском районе на Клязьминской улице. На записи, сделанной очевидцем произошедшего, видно, как автобус, а также несколько легковых автомобилей наполовину или большее погрузились в воду.

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