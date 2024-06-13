Москву и другие города России обяжут устанавливать зарядки для электрокаров

Москву, Санкт-Петербург и Сириус обяжут устанавливать зарядки для электрокаров

Госдума во втором чтении приняла законопроект, обязывающий создавать в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и на федеральной территории Сириус парковочные места на улицах для электроавтомобилей с зарядными устройствами. Об этом говорится на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Закон, в который предложено внести изменения — «Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В настоящее время он обязывает размещать в вышеперечисленных муниципальных образованиях парковки общего пользования для грузовых и легковых автомобилей, а также автобусов.

Законопроект предлагает выделять на улицах парковочные места для электромобилей и гибридных автомобилей, в том числе оборудованные зарядными устройствами. Количество парковок будет зависеть от норм организации дорожного движения для каждого объекта.

Ранее стало известно, что Москва стала лидером по количеству электрокаров в России. В столице насчитали 8594 единицы электротранспорта. На втором месте расположилась Московская область (более 3 тысяч единиц электротранспорта), на третьем месте оказался Краснодарский край (2776 единиц).

